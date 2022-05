Spider-Man: No Way Home

Gli impegni stampa diper Doctor Strange 2 si sono trasformati anche in un’occasione per riflettere sul successo ottenuto da, la pellicola campione d’incassi dello scorso dicembre alla quale ha preso parte insieme a Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon.

Ospite da Jimmy Fallon, Benedict Cumberbatch, in riferimento a Spider-Man: No Way Home, ha avuto modo di lodare sia il cast che la regia nonché la scrittura del blockbuster Sony e Marvel Studios:

Beh, è una vera e propria attestazione della bravura di Jon Watts e i tre protagonisti, Jacob, Zendaya e Tom… hanno recitato in questo splendido omaggio a John Hughes mescolato a questo grande amore universale che tutti provano verso quel ragazzo. Per quell’eroe, Spider-Man e Peter Parker. Era una sceneggiatura così valida, un concept così interessante. E poi c’erano quei piccoli “segreti”. È stato divertentissimo. E quello che penso abbiano fatto così incredibilmente bene è stato il mescolare insieme l’umorismo e il pathos. Mescolare la sorpresa con l’esultanza e l’aspettativa e confondere la stessa aspettativa. Sono riusciti a realizzare un’impresa enorme. Perché avere anche Tobey Maguire e Andrew Garfield ha significato anche celebrare 20 anni di produzioni cinematografiche di Spider-man, in aggiunta a tutto il resto.

Spider-Man: No Way Home è uscito il 15 dicembre nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Fonte: Jimmy Fallon su YouTube