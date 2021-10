Spider-Man: No Way Home

C’è un’ombra di quello che è stato il rapporto con Stark…ma tanto per cominciare non è così intimo. Per quanto sia vissuto come supereroe, si tratta di una dinamica strana, che si trasforma in un rapporto molto più genitoriale e correttivo. Poi si trasforma di nuovo.

Nel corso di un’intervista con Empire a proposito diha parlato del rapporto tra Stephen Strange e Peter Parker, paragonandolo a quello con Tony Stark:

Spider-Man: No Way Home sarà a dicembre al cinema.

Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa la sinossi ufficiale: