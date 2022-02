Sono passati ormai due mesi dall’uscita di, quindi speriamo di non sorprendere nessuno parlando del cameo di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock/Daredevil nel cinecomic campione d’incassi prodotto dai Marvel Studios e dalla Sony. Ora l’attoredel suo “ritorno” in una lunga intervista pubblicata sull’Hollywood Reporter proprio mentre arriva la notizia che le serie sui Defender lasceranno Netflix a fine febbraio (per spostarsi verosimilmente su Disney+).

Vi proponiamo i punti salienti di questa intervista.

Kevin Feige ha telefonato a Charlie Cox a giugno del 2020, chiedendogli qualche minuto del suo tempo. “Non si sa mai, era assurdo,” ricorda Cox spiegando che all’inizio pensava fosse uno scherzo. Ma la realtà era che i Marvel Studios volevano inserire Matt Murdock nell’UCM, per la prima volta dal 2018, quando venne cancellato Daredevil:

È stato un momento davvero surreale, non mentirò. Tenete presente che era passato qualche anno. Ero assolutamente convinto fosse finita. Kevin mi ha detto: “Abbiamo qualche idea, ma volevo assicurarmi che tu, di base, fossi interessato.” Ho risposto: “Sono MOLTO interessato”. E poi non ci siamo più sentiti per due mesi. A quel punto iniziai a pensare di essermi sognato tutto.

Per andare a girare le sue scene, l’attore è stato avvolto in un ampio mantello in modo che nessuno lo riconoscesse. La scena in questione coinvolgeva Tom Holland e Marisa Tomei, in essa Murdock avvertiva Peter e sua madre che sebbene le vicende legali fossero risolte, il processo dell’opinione pubblica stava solo iniziando:

Mi sono sentito molto a mio agio, ero in grado di rivestire nuovamente quei panni. Dopotutto ho interpretato quel personaggio quasi ogni giorno per quattro anni. Sento che la sua essenza, ormai, è entrata in profondità dentro di me. Non avevo molta paura a riguardo, ma ovviamente ero sempre nervoso il giorno delle riprese, ed era una sensazione che non provavo da un po’.

[…] No Way Home è stata un’occasione importante non solo per me, ma anche per il personaggio. Ho sentito come un senso di responsabilità. Se la scena funziona, se è forte, se sembra avere senso… allora non ci sono limiti a dove possiamo andare con questo personaggio. E per me sarebbe fantastico, naturalmente, ma lo sarebbe anche per Matt. Mi sento legato a lui, anche può sembrare strano.

[…] Jon Watts mi ha spiegato: “Ho costruito il momento in cui ti facciamo tornare in scena: nessuno parla per qualche secondo, perché il pubblico avrà una reazione molto forte quando la vedrà al cinema”. Ero molto imbarazzato, non ne ero così sicuro. Seguivo quello che mi diceva, ma intanto pensavo: “Speriamo non sia una scena deludente”. Ma poi, il giorno della premiere e nel corso del primo weekend, moltissimi miei amici mi hanno scritto dicendo che in sala il pubblico si faceva davvero sentire durante quella scena. È una sensazione strana, ma ne sono davvero grato.”