Spider-Man: No Way Home

Direttamente daecco dei suggestivi concept art targati Framestore realizzati per il cinecomic con Tom Holland arrivato nelle sale lo scorso dicembre.

I concept in questione ci offrono un suggestivo sguardo alla Dimensione Specchio in cui Doctor Strange trasporta Spidey in un frangente del progetto. Gli altri invece ci mostrano dei design alternativi dell’antico artefatto di Strange.

Potete vedere i concept qua sotto:

FONTE: CBM.com