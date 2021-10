Spider-Man: No Way Home

Empire ha diffuso oggi una nuova foto di, che sarà nei cinema tra poco meno di due mesi.

Nello scatto, Doc Ock – interpretato ancora una volta da Alfred Molina – tiene Peter Parker stretto in una morsa.

AGGIORNAMENTO – Ecco anche degli scan della rivista che conferma che Peter Parker si ritroverà a dover fare i conti con antagonisti provenienti da altri mondi come Sandman (Thomas Hayden Church) e Lizard (Rhys Ifans).

EMPIRE SPIDER-MAN NO WAY HOME STILLS pic.twitter.com/dWW40n4bnF — Spider-Man No Way Home news backup (@spidey3backup) October 27, 2021

pic.twitter.com/RWzyCa6p9N — Spider-Man No Way Home news backup (@spidey3backup) October 27, 2021

THE LIZARD AND SANDMAN CONFIRM pic.twitter.com/qwFkDkLvLu — Spider-Man No Way Home news backup (@spidey3backup) October 27, 2021

Il film con Tom Holland sarà disponibile a dicembre al cinema.

Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa la sinossi ufficiale:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!