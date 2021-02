Nel corso di un’intervista con Collider per la promozione di Cherry,ha parlato dispiegando che si tratta dell’ultimo film previsto dal suo contratto.

Dopo due film di Avengers, uno di Captain America e due in solitaria, l’attore ha già interpretato Peter Parker un mucchio di volte a 24 anni:

Spider-Man [No Way Home] sarebbe l’ultimo [previsto dal contratto], anche se ho sempre detto che tornerei in un lampo. Ho adorato ogni minuto di questa esperienza in un mondo strepitoso. Ha cambiato la mia vita per il meglio e mi ritengo molto fortunato. Se mi vorranno ancora, sarò lì pronto, altrimenti mi avvierò camminando verso il tramonto da persona felice perché questo viaggio è stato meraviglioso.

L’attore ha affrontato l’argomento anche con l’USA Today:

Sono molto fortunato di avere un aspetto giovane e di poter continuare a interpretare questo arrampicamuri di 17 anni, e lo farò fin quando vorranno. Farei altri dieci film di Spider-Man se me lo chiedessero, anche se Cherry è stato un bel salto. Sono molto interessato dalle porte che si apriranno e da quelle che si chiuderanno.

Quali impegni dopo il terzo film di Spider-Man? Per il momento nessuno:

Mi prenderò una pausa e viaggerò per il mondo. È la prima volta da quando ho firmato il contratto di Spider-Man: Homecoming che non ho contratti già firmati. Potrei andare a sciare perché è una cosa che non mi hanno mai permesso di fare perché ovviamente è uno sport pericoloso. Sono stato molto cauto nel corso degli anni, ecco perché mi sono appassionato al golf: è l’unico sport che posso praticare senza farmi male.

Le riprese di Spider-Man: No Way Home sono in corso ad Atlanta. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

La produzione si sta svolgendo tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.

