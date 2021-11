Spider-Man: No Way Home

Con un post su Instagram il doppiatore e attoreha annunciato di esser tornato al leggio per doppiare Norman Osborn (Green Goblin) in, dal 15 dicembre al cinema.

“Fatto” ha annunciato l’attore, che diversi giorni fa aveva invitato i fan a “chiedere alla Warner Bros.” perché non fosse stato chiamato a doppiare ancora una volta il personaggio dopo avergli prestato la voce nella trilogia di Sam Raimi (nell’ultimo trailer di No Way Home Osborn era stato infatti doppiato da Rodolfo Bianchi).

I fan hanno così avviato una campagna social tempestando i profili della Warner Bros. e chiedendo il ritorno di Pannofino; stasera è arrivata la conferma, Pannofino è tornato al leggio.

Ecco il post:

Vi ricordiamo che il cinecomic sarà nei cinema dello stivale a partire dal 15 dicembre.

Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

