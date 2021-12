Spider-Man: No Way Home

è approdato nelle sale di tutto il mondo, e online sta arrivando un nuovo sguardo al merchandise ufficiale del cinecomic.

In tal senso su Amazon, come riportato da ComicBook.com, è apparsa una t-shirt che riporta un design con al centro il Matt Murdock di Charlie Cox, personaggio apparso in un brevissimo cammeo nel cinecomic.

Recentemente è stato diffuso in rete uno spot a tema natalizio in cui possiamo vedere una sequenza tratta dall’ultima scena del film, con Peter Parker che oscilla tra i grattacieli con il suo nuovo costume blu e rosso.

Il dato curioso è che per lo spot sia stato usato lo stesso arrangiamento di “Deck the Halls” usato per la promozione di Hawkeye e che Spider-Man si trovi proprio nei pressi della stessa pista di pattinaggio e dell’albero di Natale che vedremo nella puntata finale. Coincidenza o scelta voluta?

