Spider-Man: No Way Home, il profilo ufficiale continua a trollare i fan che attendono il trailer

C’è ancora tanta attesa per l’arrivo del primo trailer di, il terzo film dell’Uomo Ragno diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland, Jacob Batalon e Zendaya.

I fan su Twitter continuano a chiedere un primo sguardo al film e la cosa non è sfuggita al profilo ufficiale del film, che ha deciso di condividere un meme invitando gli appassionati ad avere pazienza:

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) June 9, 2021

Le riprese di Spider-Man 3 (Spider-Man: No Way Home) si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.

Quanto attendete il nuovo cinecomic sviluppato creativamente dai Marvel Studios e prodotto dalla Sony? Potete dircelo, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!