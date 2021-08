come, anzi meglio diin quanto a trasformazione in polvere dei Vendicatori.

L’attesissimo trailer della nuova pellicola dedicata all’Arrampicamuri della Marvel, nonostante il leak avvenuto circa 24 ore prima della diffusione del filmato, ha battuto il record detenuto dal trailer di Avengers: Endgame in materia di visualizzazioni ottenute in 24 ore fra YouTube e social: sono ben 355.5 i milioni di views totalizzati da Spider-Man: No Way Home contro i 289 milioni del primo trailer di Avengers: Endgame a dicembre del 2018.

Stando alla Sony Pictures, la pellicola con Tom Holland ha dominato anche le menzioni sui social media diventando il film più chiacchierato di sempre sui social media nelle prime 24 ore, con 4.5 milioni di menzioni worldwide (2.91 milioni delle quali nei soli Stati Uniti).

Variety spiega che:

L’entusiasmo senza precedenti è un segnale di benvenuto incoraggiante per la Sony Pictures che si è impegnata a distribuire Spider-Man: No Way Home esclusivamente al cinema a partire dal 17 dicembre (in Italia a Natale, ndr.), nonostante degli incassi non proprio da blockbuster ottenuti dai vari film arrivati finora al cinema con un aumento di casi di Covid in continua crescita per colpa della variante delta. La Sony ha spostato da settembre a ottobre l’uscita del suo prossimo cinecomic, Venom: la furia di Carnage e un insider dello studio ha smentito la voce secondo la quale il lungometraggio verrà rimandato al 2022.

Come vi abbiamo spiegato ieri infatti, nonostante le presentazioni in pompa magna di Spider-Man e del nuovo Ghostbusters alla Cinema-Con, secondo alcune voci di corridoio la major di Culver City sarebbe pronta a rimandare Venom 2 al gennaio del 2022 (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei. Ci saranno però anche altri camei rumoreggiati e mai confermati definitivamente…

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio.

Questa la sinossi ufficiale:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

La pellicola sarà nei nostri cinema a Natale!