Calano gli incassi al box-office italiano, e non è solo perché è Natale: inevitabilmente la stretta legata alla pandemia sta tenendo a casa molti italiani (che abbiano il Covid, siano isolati perché hanno avuto contatti o semplicemente tendono a uscire meno) e nonostante il fenomeno, la classifica non riesce a superare il milione e mezzo durante la giornata di sabato. Per fare un confronto, a Natale 2019 vennero incassati 5.2 milioni di euro, nel 2018 e nel 2017 4.7 milioni, nel 2016 ben 5.4 milioni.

Spider-Man rimane in testa, raccogliendo altri 573 mila euro e salendo così a 15.8 milioni di euro. Al secondo posto Chi ha incastrato Babbo Natale? incassa 241 mila euro, portandosi a 1.2 milioni di euro, mentre al terzo posto House of Gucci incassa 217 mila euro e sale a 2.6 milioni di euro. Quarta posizione per Diabolik, con 150 mila euro e un totale di 1.3 milioni di euro. Chiude la top-five Sing 2 – sempre più forte, che incassa 98 mila euro e sale a 515 mila euro complessivi.

Al sesto posto debutta 7 donne e un mistero, che incassa 89 mila euro. Subito sotto, Supereroi raccoglie altri 49 mila euro e sale a 83 mila euro complessivi, mentre scende all’ottavo posto West Side Story con 32 mila euro e un totale di 69 mila euro. Nona posizione per Il capo perfetto, che incassa 19 mila euro e sale a 32 mila euro complessivi, mentre al decimo posto Encanto incassa 11 mila euro e sale a 4.4 milioni di euro complessivi.

INCASSI ITALIA 25/12/2021

SPIDER-MAN: NO WAY HOME – € 573.069 / € 15.787.157

CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? – € 241.027 / € 1.219.628 HOUSE OF GUCCI – € 217.115 / € 2.677.669

DIABOLIK – € 150.737 / € 1.339.598

SING 2 – SEMPRE PIU’ FORTE – € 98.876 / € 515.391 7 DONNE E UN MISTERO – € 89.435 / € 89.435

SUPEREROI – € 48.961 / € 83.626 WEST SIDE STORY – € 34.713 / € 68.923

IL CAPO PERFETTO – € 19.344 / € 32.481 ENCANTO – € 11.726 / € 4.425.927

Fonte: Cinetel