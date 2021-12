Se il buongiorno si vede dal mattino, sarà un grandissimo esordio quello dial box-office americano: le anteprime di giovedì sera hanno infatti raccolto 50 milioni di dollari, in assoluto la cifra più alta registrata durante la pandemia (il “record pandemico” precedente erano i 13.2 milioni di). Non solo: è anche un record per la Sony Pictures, se si parla di anteprime il giovedì sera, che batte i 15.4 milioni di

La cifra però si avvicina anche ai record storici di film come Avengers: Endgame (60 milioni di dollari) e di Star Wars: Il Risveglio della Forza (57 milioni di dollari), ma va evidenziato un aspetto, e cioè che alcune anteprime sono iniziate alle tre del pomeriggio, mentre solitamente si inizia alle sei se non alle otto di sera.

Catene come AMC e Cinemark hanno già dichiarato di aver registrato i loro record d’apertura per il mese di dicembre, e il secondo dopo Avengers: Endgame. La catena AMC ha dichiarato di aver venduto 1.1 milioni di biglietti in nordamerica ieri, un record sia per il 2021 che per il 2020. Secondo il circuito di preacquisto di biglietti Fandango, è già il film che ha venduto più biglietti dell’anno, e ha battuto il numero di biglietti staccati finora da tutti i film nel 2020 e nel 2021, arrivando poi a sorpassare Star Wars: L’Ascesa di Skywalker e diventando il film con la prevendita più alta dai tempi di Avengers: Endgame.

Insomma, le premesse sono buone, se non ottime. La Sony si era mantenuta molto cauta con le previsioni, aspettandosi ufficialmente un weekend d’esordio da 130 milioni di dollari negli Stati Uniti. Gli analisti più ragionevoli parlavano comunque di 150/175 milioni di dollari, mentre c’era chi aveva ipotizzato un weekend da 200 milioni. Ma le proiezioni sono già state ritoccate: c’è chi parla di un giorno d’esordio nel quale potrebbero essere raggiunti i 100 milioni di dollari (includendo le anteprime di giovedì), il che inevitabilmente farebbe schizzare gli incassi del weekend sopra i 200. Noi vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline