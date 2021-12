è il primo film a superare il miliardo di dollari al box-office globale da quando è iniziata la pandemia ormai quasi due anni fa (e da Star Wars: l’ascesa di Skywalker, nel dicembre del 2019). Il cinecomic dei Marvel Studios e Sony/Columbia, distribuito in Italia da Warner Bros, ha incassato nel corso del weekend altri 81.5 milioni di dollari negli Stati Uniti e 121.4 milioni di dollari in 61 territori internazionali, salendo a una cifra stimata di 1.05 miliardi di dollari globali domenica sera. Prima di No Way Home, l’incasso globale più alto dall’inizio della pandemia era, che ha raccolto 902 milioni di dollari, quasi tutti in Cina.

Non sorprende solo che questo traguardo sia stato raggiunto in soli dodici giorni (è il terzo film della storia a raggiungerlo in così poco tempo dopo Avengers: Endgame e Infinity War) e in piena nuova ondata pandemica, ma è l’unico ad averlo fatto senza l’aiuto di un’uscita in Cina, il mercato cinematografico più ricco del mondo, dove dovrebbe arrivare a gennaio. Anche il Giappone, dove il franchise è molto popolare, manca all’appello: l’uscita è prevista per il 7 gennaio.

A breve, No Way Home diventerà il maggiore incasso di sempre della Sony Pictures, battendo gli 1.13 miliardi di dollari raccolti nel 2019 da Spider-Man: Far From Home.

Tornando agli Stati Uniti, troviamo Sing 2 – ancora più forte, con 23.7 milioni in tre giorni e 41 milioni di dollari nei cinque giorni e un totale globale di 65 milioni di dollari. Il primo film, lo ricordiamo, incassò 270 milioni negli USA e 634 nel mondo. Terza posizione per Matrix: Resurrections, che in cinque giorni ha incassato meno del previsto: solo 12 milioni nei tre giorni e 22.5 milioni di dollari in cinque giorni. Fuori dagli USA le cose sono andate meglio, con 47.3 milioni di dollari in 69 territori (in Italia uscirà il 1 gennaio), e un lancio globale di quasi 70 milioni di dollari. Ricordiamo che il film della Warner Bros è uscito anche in streaming su HBO Max negli USA, cosa che in molti ritengono favorisca la pirateria a livello internazionale.

Delusione al botteghino anche per The King’s Man – le origini, che in cinque giorni ha raccolto poco meno di 10 milioni di dollari (6.3 nei tre giorni del weekend). In tutto il mondo il lancio è stato di 16.9 milioni di dollari.

Apre al quinto posto American Underdog: il film della Lionsgate incassa 6.2 milioni di dollari. Sesta posizione per West Side Story, che incassa altri 2.8 milioni di dollari nel suo terzo weekend con 23.9 milioni di dollari complessivi, che salgono a soli 36.6 milioni in tutto il mondo (ne è costati 100).

INCASSI USA 24-26/12/2021

SPIDER-MAN: NO WAY HOME – $81,500,000 / $467,331,855 SING 2 – $23,760,000 / $41,000,000 MATRIX RESURRECTIONS – $12,000,000 / $22,500,000 THE KING’S MAN – $6,350,000 / $10,009,631 WEST SIDE STORY – $2,800,000 / $23,915,766 LICORICE PIZZA – $2,327,000 / $3,665,819 A JOURNAL FOR JORDAN – $2,200,000 / $2,200,000 ENCANTO – $2,000,000 / $88,277,840 GHOSTBUSTERS: LEGACY – $1,235,000 / $120,460,060 ETERNALS – $218,000 / $164,500,534

Fonte: the-numbers