Continuano ad arrivare in rete dettagli relativi al merchandise di, attesissimo cinecomic con Tom Holland in uscita nelle sale a dicembre.

Questa volta è la linea “Marvel Studios Spider-Man” (non prettamente targata No Way Home) della Hasbro che ci offre qualche curiosità in più sui prodotti di Spidey. La descrizione di una figure di 6″ presente su Entertainment Earth parla di “potenziali conseguenze multiversali e personaggi che traggono ispirazione dal film – e potenzialmente anche da altri film”. Il set di figure in questione include anche Mysterio e la figure di Spider-Man con un nuovo costume sulla base della Iron Spider con spara ragnatele e “persone sinistre”.

Arriva anche una curiosa descrizione degli Hero Blasters da polso sempre della Hasbro: “Fatti strada in un altro universo con Spider-Man: No Way Home Hero Blasters! Questi divertenti blaster ti permetteranno di portare l’avventura del film a casa tua, a condizione che tu riesca a trovare un modo per tornare indietro”.

Per quanto riguarda la descrizione di un’altra figure di Spidey da 6″: “Il futuro della realtà non è mai stato meno certo di così con Spider-Man: No Way Home Deluxe 6″ figure. Che follia si scatenerà quando Peter si ritroverà faccia a faccia con possibilità illimitate [..]”.

Ecco le immagini di alcune delle figure:

Spider-Man: No Way Home arriverà al cinema il 17 dicembre.

Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio.

