Spider-Man: No Way Home

C’è voluto qualche giorno perché venisse rivelato il punteggio ufficiale disu RottenTomatoes , ma ora il film dei Marvel Studios con Tom Holland ha ricevuto ufficialmente la certificazione “fresh” sull’aggregatore di recensioni.

In un primo momento il cinecomic ha ottenuto il 100% di recensioni positive, ma come sempre è necessario aspettare che il numero di giudizi raccolti sia superiore al centinaio per farsi un’idea realmente della media. Con oltre 130 recensioni, il film ha ora il 94% di recensioni positive, con un voto medio che è rimasto stabile tutto il tempo: 7.9/10. “Un sequel di Spider-Man più grande e coraggioso, No Way Home espande le possibilità e la posta in gioco del franchise senza perdere di vista umorismo e cuore”: questo, in soldoni, il sunto del giudizio generale.

In questo articolo vi avevamo tradotto una selezione di estratti dalle principali recensioni.

Rispetto agli altri film del franchise Sony/Spider-Man, si tratta della seconda miglior percentuale dopo il 97% di Spider-Man: Un nuovo universo. Spider-Man 2 di Sam Raimi ha il 93%, Spider-Man: Homecoming il 92%, Spider-Man e Spider-Man: Far From Home il 90%, The Amazing Spider-Man il 72%, Spider-Man 3 il 63% e The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro il 52%.

Anche sull’altro principale aggregatore di recensioni, Metacritic, il film è stato accolto positivamente: su 43 recensioni, 35 sono positive e 8 sono “mixed”, mentre nessuna è negativa. Il voto medio è di 73/100.

Potete restare aggiornati su tutte le ultime novità su Spider-Man: No Way Home grazie alla nostra scheda del film.

