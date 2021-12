Spider-Man: No Way Home

Come previsto, gli incassi definitivi nel weekend d’esordio dinegli Stati Uniti sono ancora più alti del previsto, e questo perché le proiezioni sulla giornata di domenica sono state ritoccate al rialzo con i dati definitivi.

Alla fine, il cinecomic ha raccolto ben 260 milioni di dollari dalle anteprime di giovedì sera a domenica sera: sono 7 milioni in più rispetto ai 253 milioni comunicati domenica pomeriggio. Una cifra che basta a fargli superare Avengers: Infinity War, che aveva incassato 257 milioni di dollari. Ora il film è secondo solo ad Avengers: Endgame, che nel 2019 incassò 357 milioni di dollari nel suo primo weekend. Spider-Man: No Way Home è già il film che ha incassato di più negli Stati Uniti nel 2021 e nel 2020.

I dati spezzati: 121 milioni di dollari venerdì (di cui 50 nelle anteprime di giovedì), 73 milioni sabato, 64 milioni domenica: una tenuta veramente straordinaria lungo tutto il weekend, che promette molto bene per i dati infrasettimanali di questi giorni.

Aggiornati anche i dati internazionali: fuori dagli Stati Uniti il film ha incassato 340.8 milioni di dollari in 60 territori (esclusa la Cina, quello che attualmente è il mercato cinematografico più ricco del mondo), per un totale di 600.8 milioni di dollari in cinque giorni in tutto il mondo. È il secondo lancio maggiore di sempre dopo Avengers: Endgame (1.2 miliardi) e Avengers: Infinity War (640 milioni).

Tutto questo in piena pandemia.

Potete seguire tutti gli aggiornamenti sul box-office nella nostra sezione.

Fonte: Variety