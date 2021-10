Il giornale ha inoltre avuto modo di parlare con Tom Holland, che ha discusso del ritorno di Alfred Molina, che ha definito “una delle persone migliori con cui abbia mai lavorato“.

Ha poi parlato della tecnologia per dare vita a Doc Ock:

È stato divertente assistere mentre si rendeva conto degli avanzamenti tecnologici. Quando girava i film [di Spider-Man], le braccia erano meccaniche, mentre questa volta erano immaginarie e digitali.

L’attore ha poi parlato degli scontri che sono più “fisici, c’è molto corpo a corpo” e della fine delle riprese visto che tutta la produzione ha trattato No Way Home come una vera e propria conclusione:

Abbiamo trattato il film come la fine di un franchise, diciamo così. Se fossimo così fortunati da tornare a interpretare questi personaggi, si tratterebbe di una versione diversa, non sarebbe più come la trilogia di Homecoming. Ci prenderemmo del tempo e cercheremmo di costruire qualcosa di diverso e cambiare il tono dei film. Non so se succederà, ma abbiamo trattato [No Way Home] come un finale e così è stato.

Sull’ultimo giorno di riprese con Zendaya e Jacob Batalon ha ammesso: