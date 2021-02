Come emerso da alcune foto dal set, inci sarà anche il fratello di, Harry.

L’attore ne ha parlato in una recente intervista con Jimmy Fallon svelando che Harry ha un cammeo anche in Cherry nei panni di uno spacciatore e che a questo punto potrebbero portare avanti la tradizione su una sua apparizione nei panni dello stesso spacciatore in tutti i suoi film.

Ha poi parlato di uno scherzo fatto al fratello sul set:

Nella scena viene messo a testa in giù da Spider-Man con le ragnatele, e inizia a oscillare avanti e indietro mentre io discuto con qualcuno, così si vede che spunta continuamente nell’inquadratura. Io l’ho fatto per anni, stare a testa in giù oramai è la mia seconda natura, perciò so quanto è difficile. Perciò a inizio giornata ho chiesto di fare tanti ciak e li giravo lunghissimi in attesa di scoprire quanto ci mettesse prima di svenire. Ma poi ho iniziato a preoccuparmi, perciò ho detto al regista: “Ascolta, basta così. Guardalo, non riesce più a parlare“.

Le riprese di Spider-Man: No Way Home sono in corso ad Atlanta. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

La produzione si sta svolgendo tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.