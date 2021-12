domina la classifica americana anche nell’antivigilia di Natale, incassando altri 29.3 milioni di dollari giovedì, con un incremento del 9% rispetto a mercoledì. È il sesto miglior giovedì di sempre (non per un film in apertura), e complessivamente il cinecomic ha raggiunto i 385.8 milioni di dollari in una settimana: il terzo maggiore incasso di sempre in sette giorni dopo i 473 milioni die i 390 milioni di. No Way Home al momento rincorre Star Wars, ed è indietro solo dell’1%: non sarà semplice però raggiungere il blockbuster del 2015, che tuttavia uscì nello stesso periodo e quindi nel weekend di Natale subì gli stessi rallentamenti che verosimilmente subirà anche il cinecomic (soprattutto questa sera, la Vigilia).

La Sony intanto si aspetta di superare il miliardo di dollari in incassi globali nel corso del giorno di Natale: Spider-Man: No Way Home sarà il primo film al mondo a superare questa soglia da quando è iniziata la pandemia. Ad oggi, l’incasso globale è di 876 milioni di dollari.

Seconda posizione giovedì per Sing 2, con 7.5 milioni di dollari e un totale di 15.4 milioni in due giorni. Al terzo posto Matrix Resurrections perde il 36% rispetto all’esordio, incassando 4.1 milioni di dollari e salendo a 10.5 milioni di dollari. Le previsioni per il film di Lana Wachowski sono di una trentina di milioni di dollari entro domenica sera: ricordiamo che la pellicola è disponibile in streaming su HBO Max, ultimo titolo della Warner Bros. a uscire con questa release ibrida che almeno in parte sta impattando il box-office.

Per quanto riguarda The King’s Man – le origini, il film perde il 41% rispetto all’esordio e incassa 1.3 milioni di dollari, per un totale di soli 3.6 milioni in due giorni.

Fonte: Deadline