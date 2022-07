Spider-Man: ecco l’orologio targato Citizen realizzato per il 60° anniversario del supereroe Marvel

Ricorre quest’anno il 60° anniversario di Spider-Man. E per l’occasione la Marvel ha creato una collaborazione con Citizen per creare un’edizione limitata di un orologio celebrativo per la campagna Beyond Amazing.

L’orologio sarà disponibile in 1962 pezzi, un numero che celebra proprio la prima apparizione del supereroe in Amazing Fantasy n. 15 di Stan Lee, Jack Kirby e Steve Ditko.

Trovate le immagini del prodotto qua sotto:

