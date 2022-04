Quest’anno, il primodicompie 20 anni, una ricorrenza che, casualmente, ricorre proprio nell’anno in cui il regista è torna nei cinema proprio con un cinecomic, ECCO LA NOSTRA SCHEDA DEL KOLOSSAL MARVEL STUDIOS ).

Noi di BadTaste celebreremo l’occasione più in avanti, a ridosso dell’anniversario della data d’uscita italiana del tentpole, ma intanto, su Variety, è arrivato online un ricco approfondimento dedicato al kolossal di Sam Raimi. In un passaggio di questo corposo articolo, si parla di Stan Lee che, di Spider-Man, è stato il papà insieme a Steve Ditko. Nello specifico, il produttore del lungometraggio, Avi Arad, racconta di come Stan Lee fosse rimasto inizialmente deluso durante la lavorazione del film di Sam Raimi che chiaramente, in corso d’opera, non poteva far vedere lo spettacolare effetto finale che la computer grafica avrebbe avuto sul grande schermo una volta finalizzata. Una cosa, questa, che suscitò appunto l’iniziale delusione di Lee:

Uno dei momenti più grandiosi di Spider-Man è stato quando abbiamo mostrato per la prima volta a Stan Lee la Computer Grafica di Spider-Man che “volava”. Lo guardo, sapete per noi era come uno zio, ed ecco che lui mi sussurra alle orecchie “Tutto qui?”. È stato a quel punto che ho realizzato che non era particolarmente informato sul concetto di pre-visualizzazione. Per lui questo lato dello sviluppo tecnologico era una novità. Rimase molto deluso e io quasi volevo piangere. Gli dissi “Stan, il mondo non ha mai visto qualcosa del genere!” e lui “Beh, sì, ma non mi pare un granché”. Di nuovo io “Fidati, sarà grandioso”. E, alla fine, quando vide il film finalizzato, aveva le lacrime agli occhi perché quello era suo figlio.

Qua sotto potete vedere il breve segmento del primo Spider-Man di Sam Raimi col cammeo di Stan Lee:

Il primo film di Spider-Man diretto da Sam Raimi è uscito al cinema nel 2002 e ha incassato ben 821 milioni di dollari in tutto il mondo (il dato, ripreso da Box Office Mojo, non è chiaramente aggiustato secondo l’inflazione). Poi sono arrivati due seguiti, Spider-Man 2 nel 2004 e Spider-Man 3 nel 2007.

