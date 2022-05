Per celebrare i 20 anni di Variety ha intervistato le menti dietro lo storico film dedicato all’Uomo Ragno con Tobey Maguire, tra cui ovviamentee lo sceneggiatore

Durante la chiacchierata si è parlato delle ragnatele organiche, una decisione che scatenò diverse polemiche all’epoca dell’uscita del primo film.

“Ne ero ben consapevole, e non fu una bella cosa per me” ha commentato il regista. “Non posso dire di aver avuto una bella esperienza con i fan“.

“C’era una cultura di internet che stava appena cominciando a mettere in gioco la sua capacità di rivelarsi spregevole” ha commento Koepp. “Si è trattato della mia prima esperienza alle prese con una cosa con cui oramai facciamo continuamente i conti, ovvero con le lamentele delle persone che ti dicono come dovrebbe essere il tuo film prima, durante e dopo che l’hai realizzato in maniera molto pubblica“.

“La gente aveva molte opinioni su cosa avremmo dovuto fare e cosa no, su chi avremmo dovuto ingaggiare come regista, chi per interpretare Peter e tutto il resto” ha concordato Amy Pascal. “Ma era nulla in confronto a ciò che succede oggi“.

“Non credo che i fan mi volessero come regista di Spider-Man in generale” ha aggiunto Raimi. “Poi ci furono le ragnatele organiche e quando i fan lo scoprirono provarono a farmi licenziare“.

“Io sostengo l’idea fichissima delle ragnatele organiche” ha ammesso Koepp. “Anche se non fu una mia idea“.

Il regista ha poi parlato dell’impatto che Spider-Man ha avuto sul mondo del cinema, ringraziando le menti dietro la pellicola, tra cui Avi Arada, Kevin Feige (all’epoca suo assistente) e Amy Pascal:

È stato merito di molte persone, di persone alla Sony – tra cui Amy Pascal e John Kelly che dovettero fare i conti con la questione dei diritti cinematografici. Ma credo che in generale, più che dei meriti individuali, sia stato tutto dovuto al momento giusto: era ora che gli splendidi personaggi di Stan Lee e Steve Dikto approdassero sul grande schermo.

Mercoledì Sam Raimi sarà di nuovo nei cinema con Doctor Strange nel multiverso della follia. Trovate tutto quello che c’è da sapere sul lungometraggio diretto dall’acclamato Sam Raimi nella nostra scheda del film.

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!