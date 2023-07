Il destino della saga cinematografica di Spider-Man è mediamente incerto un po’ per via della classica segretezza che avvolge le produzioni cinefumettistiche un po’ perché Hollywood è attualmente ferma a causa del doppio sciopero in corso, quello degli sceneggiatori e quello degli attori.

È ovvio ipotizzare che, prima o poi, vedremo uno Spider-Man 4 realizzato dalla Sony e dalla Marvel appartenente al Marvel Cinematic Universe, ma c’è anche chi ipotizza che, considerato il trionfo commerciale del film crossover Spider-Man: No Way Home, che ha riunito i tre interpreti dell’Uomo Ragno al cinema (Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland), si potrebbe assistere a una qualche sorta di revival ambientato nelle altre timeline del supereroe.

Questa voce è stata recentemente rinforzata da Thomas Haden Church, interprete di Flint Marko / Sandman in Spider-Man 3 di Sam Raimi e in No Way Home.

L’attore ha spiegato che si starebbe discutendo della possibilità che Sam Raimi – già tornato nel mondo dei cinecomic l’anno scorso con Doctor Strange 2 – possa dirigere un quarto Spider-Man con Tobey Maguire.

Queste le sue parole:

C’è sempre stato un po’… Ho sentito alcune voci. Ovvero che Sam Raimi stesse pensando di fare un altro [film di Spider-Man] con Tobey [Maguire]. Se questa cosa dovesse accadere, probabilmente farei di tutto per riuscire ad avere almeno un cameo.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere uno Spider-Man 4 diretto da Sam Raimi e nuovamente interpretato da Tobey Maguire? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

