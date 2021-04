Doctor Strange in the Multiverse of Madness

ha partecipato a un Ask me anything su Reddit a margine della promozione del nuovo film da lui prodotto, The Unholy. Nel corso del botta e risposta,è finito a parlare anche diraccontando come e perché sia finito dietro alla macchina da presa della Trilogia prodotta dalla Sony.

Il regista ha spiegato:

Ho diretto i primi film di Spider-Man perché ero un grandissimo fan di questo brillantissimo personaggio di Stan Lee. Peter Parker e Spider-Man sono stati una parte molto importante della mia adolescenza. Ho sempre trovato molto toccante la maniera in cui si sacrificava per il prossimo. Il suo lavorare duro per proteggere le persone innocenti. Il tutto mentre si curava anche di sua zia May e del dover badare ai compiti. Il suo autosacrificarsi mi toccava profondamente, era davvero una brava persona. Possiamo identificarci con personaggi collocati in storie comprensibili,. E le storie di eroi come Peter Parker esistono per ricordarci di quello di cui siamo capaci. E forse anche voi apprezzate quando c’è qualcuno che vi ricorda di quanto bene siete capaci. Ora è il momento di agire e fare qualcosa in tal senso.

Vi ricordiamo che dopo la passata parentesi con Spider-Man, Sam Raimi è tornato alla regia di un cinecomic ed è, infatti, attualmente impegnato nelle riprese di Doctor Strange 2.

Intitolato Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del film di Scott Derrickson è stato annunciato a luglio 2019 durante il lungo panel al Comic-Con di San Diego e sarebbe dovuto arrivare al cinema il 5 novembre 2021 prima di essere rimandato al 25 marzo 2022.

Le riprese si terranno anche in Norvegia oltre che ai Longcross Studios di Londra. Il film è diretto da Sam Raimi e dovrebbe essere il primo cinecomic dell’UCM a tinte horror: “Sarà il primo cinecomic terrificante dell’Universo Cinematografico Marvel”, aveva promesso Scott Derrickson, che però a gennaio 2020 ha lasciato il film per divergenze creative.

Il film vede il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista e di Elizabeth Olsen in quelli di Wanda Maximoff, oltre che di Chiwetel Ejiofor come Mordo, Benedict Wong come Wong e Rachel McAdams come Christine Palmer. È stato anche confermato l’ingresso nel cast di Xochitl Gomez, che interpreterà nientemeno che America Chavez.

America Chavez è una supereroina comparsa nei fumetti Marvel nel 2011 e creata da Joe Casey e Nick Dragotta. Chavez è il secondo personaggio a utilizzare il nome di Miss America, dopo Madeline Joyce. È inoltre il primo personaggio latino-americano appartenente alla comunità LGBTQ protagonista di una serie a fumetti.

La pellicola sarà legata a doppia mandata agli eventi di WandaVision, la serie Tv dei Marvel Studios proposta da Disney+.