Spider-Man: No Way Home

Durante l’ IGN Fan Fest , gli sceneggiatori diErik Sommers e Chris McKenna hanno parlato del cinecomic con protagonistaarrivato nelle sale lo scorso dicembre.

Come vi abbiamo raccontato, i due hanno parlato della scena dei titoli di coda e di Venom, ma poi hanno riflettuto sui momenti più significativi e anche impegnativi della pellicola. C’è una sequenza che nello specifico è stata riscritta dieci volte, ovvero quella in cui il Peter Parker di Tom Holland incontra quelli di Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Prima di capire cosa dovessero dire i personaggi, era importante capire il loro trascorso:

Nel finale dell’ultimo film The Amazing Spider-Man c’era il bellissimo discorso di Gwen sull’idea di non perdere la speranza, che è subito diventato molto interessante per noi. E se lo Spider-Man di Andrew Garfield non ce l’avesse fatta a mantenere viva quella speranza? Magari perché troppo ferito per quanto accaduto….

Sul Peter di Tobey Maguire, invece:

È stata una questione più difficile da risolvere perché era trascorso più tempo e così ci siamo chiesti: cos’ha combinato questo ragazzo finora? Naturalmente gli attori avevano delle opinioni su cosa avrebbero dovuto fare i loro Spider-Man e i loro Peter Parker.

Sommers ha così sottolineato che i fattori in questione hanno condotto a diversi rimaneggiamenti:

Direi che abbiamo scritto quella scena almeno dieci volte.

Trovate tutte le notizie su Spider-Man: No Way Home in questa scheda.

Ecco invece il nostro speciale su tutto ciò che sappiamo su Spider-Man 4.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti qui di seguito se avete un abbonamento a Badtaste+!