Spider-Man: lo sceneggiatore Christopher Markus sulla decisione di non raccontare le origini di Peter Parker

Nel nuovo libro di Sean O’Connell su Spider-Man intitolato With Great Power, lo sceneggiatore di Captain America: Civil War Christopher Markus e il regista di No Way Home Jon Watts sono tornati a parlare della decisione di non raccontare le origini di Peter Parker.

“Probabilmente è stato morso da un ragno radioattivo durante una gita” ha commentato Markus. “Non ne abbiamo mai parlato, ma credo sia andata così“.

Watts ha poi aggiunto:

È stato così bello passare oltre e fare più i conti con tutte le ripercussioni e esplorarlo dal punto di vista di qualcun altro che lo scopre ed è pieno di domande.

Fonte: CB