Paul Sarker, ex avvocato della Marvel, è stato intervistato da Comicbook a proposito di una serie di argomenti, e ha risposto ad alcune curiosità come ad esempio su come faccia un attore ad apparire sia in un film Marvel che DC Comics.

Ha inoltre risposto a un quesito sui diritti di Marvel e Sony quando si tratta di fumetti.

La Marvel, come noto, continua a pubblicare fumetti di Spider-Man pur non avendo la possibilità di girare dei film senza prima un accordo con la Sony. L’avvocato ha spiegato che gli accordi in essere prevedono che la Sony abbia diritti sui nuovi personaggi introdotti nei fumetti anche decenni dopo la firma dei contratti: