L’anno scorso abbiamo appreso che Jonás Cuarón, lo sceneggiatore e regista messicano figlio di Alfonso Cuaròn, era stato scelto dalla Sony Pictures per dirigere l’adattamento cinematografico di El Muerto con protagonista Bad Bunny, rapper, cantautore e produttore discografico portoricano anche noto come Benito A Martínez Ocasio.

Da allora non ci sono stati aggiornamenti sul progetto, ma in una recente intervista con Time, Bad Bunny non ha avuto notizie positive sul progetto, “fingendo un po’ di confusione” e sottolineato che la pellicola non è ancora entrata in produzione. Un suo rappresentante ha poi dichiarato al giornale che il film “è in stallo“, prima di rilasciare un’altra dichiarazione per chiarire che “è in sviluppo“.

Visto che il progetto sembra ancora in fasi critiche, difficilmente arriverà nella data fissata dalla Sony al 12 gennaio 2024.

Bad Bunny (@sanbenito) takes the #CinemaCon stage to announce his starring role as El Muerto during @SonyPictures’ Presentation. @ElMuertoMovie is exclusively in movie theaters January 12, 2024. pic.twitter.com/jMhBId2CT7 — Sony Pictures (@SonyPictures) April 26, 2022

Noto come Juan-Carlos Sanchez, El Muerto è un wrestler dotato di super poteri che nei fumetti combatte contro Spider-Man in un match a scopo benefico che finisce per svelare quasi la sua identità. Alla fine i due fanno squadra per abbattere la nemesi di El Muerto, ovvero El Dorado. Il personaggio al momento conta solamente due apparizioni nei fumetti sin dal 2006.

