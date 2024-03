Thomas Haden Church, l’interprete di Flint Marko/Sandman in Spider-Man 3, è tornato a parlare della possibilità che Sam Raimi possa tornare dietro alla macchina da presa di un quarto film dell’Uomo Ragno interpretato da Tobey Maguire.

Come noto, se, da una parte, la Sony Pictures collabora con i Marvel Studios ai film di Spider-Man con Tom Holland, ha completa autonomia con i film basati sugli altri personaggi che gravitano intorno a Peter Parker e, se lo volesse, potrebbe tranquillamente produrre un lungometraggio dell’Arrampicamuri ambientato in un universo alternativo a quello della divisione cinematografica della Casa delle Idee. Come uno Spider-Man 4 di Sam Raimi con Tobey Maguire appunto.

Nel corso di un’intervista, Thomas Haden Church ha dapprima parlato del perché ritenga altamente improbabile che Alexander Payne possa decidere di girare un sequel di Sideways, il film in cui lui ha recitato di fianco a Paul Giamatti, per poi andare a toccare la questione Uomo Ragno:

Con Sandman… ci sono stati dei rumor secondo i quali potrebbero chiedermi di fare un altro Spider-Man, e lo farei domani nel caso. Sai, non mi hanno mai chiesto di comparire in un altro film, in un altra produzione della Marvel (in Spider-Man: No Way Home venne impiegato materiale di repertorio, ndr.). Ma sai, penso che Sam farà un altro Spider-Man con Tobey Maguire. Avevano un’opzione per farmi fare Spider-Man 4 quando sarebbe dovuto uscire all’epoca. Se dovessero farlo e se dovessero chiamarmi, sarebbe fantastico. Ma sto diventando un po’ vecchio.