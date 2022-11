Spider-Man: Tony Revolori non sa se il suo Flash tornerà in progetti futuri

Spider-Man: No Way Home

Il Flash Thompson interpretato da Tony Revolori è comparso per l’ultima volta sul grande schermo in Spider-Man: No Way Home. Ma lo rivedremo in futuro in altri progetti dell’universo dell’Uomo Ragno?

In una recente intervista ComicBook.com ha proprio chiesto informazioni sul futuro di Flash e se mai lo rivedremo nel ruolo. Ecco la risposta dell’attore:

Non ne sarei del tutto convinto. Questa è una domanda per le autorità competenti. Mi piacerebbe riprendere il ruolo in qualsiasi maniera, quindi riferirò che sono pronto ad andare aventi. Sono pronto a continuare.

