Nel corso di un botta e risposta con Cinemablend su Twitter , il regista diDaniel Espinosa ha chiarito alcuni aspetti riguardo all’ambientazione della pellicola con Jared Leto dal 31 marzo al cinema.

Come confermato dal regista:

Morbius vive nello stesso universo di Venom, lo stesso universo da cui Venom esce alla fine di Venom: La furia di Carnage e in cui ritorna alla fine di Spider-Man: No Way Home.