I film dello Spider-Verse non saranno intaccati dalla decisione della Sony di impiegare l’intelligenza artificiale per ridurre i costi.

A confermarlo è stato il produttore Chris Miller in risposta alla preoccupazione dei fan, come potete leggere a seguire:

Non c’è IA generativa in Beyond the Spider-Verse e mai ci sarà. Uno degli obiettivi principali di questi film è creare nuovo stile visivo mai visto prima in un film animato, e non rubare la media generica plagiata del lavoro di altri artisti.

Miller ha così indirettamente risposto alle ultime dichiarazioni del capo della Sony Tony Vinciquerra, che in occasione di una conferenza con gli investitori in Giappone ha spiegato che la compagnia intende “cercare modi per usare l’IA per produrre film per il cinema e la televisione in modi più efficienti“, tagliando così i costi di produzione.

There is no generative AI in Beyond the Spider-Verse and there never will be. One of the main goals of the films is to create new visual styles that have never been seen in a studio CG film, not steal the generic plagiarized average of other artists’ work. https://t.co/t4tSUWCg4u — Christopher Miller (@chrizmillr) June 1, 2024

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse doveva arriverà il 29 marzo 2024, ma è stato rimosso dal calendario della Sony. Trovate tutti i dettagli sul secondo capitolo, Across the Spider-Verse nella scheda del film.

