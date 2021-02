Spike Lee ha fatto un’interessante chiacchierata con Entertainment Weekly in cui ha parlato della sua carriera e delle prospettive del suo Da 5 Bloods agli Oscar e, nel corso dell’intervista, ha anche espresso la sua opinione in merito alla possibilità di dirigere un cinecomic, un cinecomic della Marvel nello specifico:

Non ho nulla contro la Marvel. Sono cresciuto leggendo Spider-Man, ma, per me, i fumetti DC Comics sono stati sempre stucchevoli [ridendo, ndr.]. È solo per dire. Per me ruota tutto intorno alla Marvel. Se si presentasse l’occasione giusta, e non è che mi sto proponendo per la cosa, la prenderei sicuramente in considerazione.