In una chiacchierata fatta con il Radio Times , il regista di, il reboot del noto franchise horror che arriverà anche nei cinema dello stivale, ha parlato dell’assenza dal film di una delle storiche icone della saga:

Assenza che, per certi versi, è solo “parziale”: il nuovo film s’intitola appunto Spiral, come le due spirali presenti sulle guance del pupazzo. Darren Lynn Bousman spiega:

Se fossi stato coinvolto alla regia di un Saw 9, sarebbe stata una cosa decisamente differente dal dirigere Spiral e, per questo, penso sia importante differenziarli. Non volevo insultare i fan cercando di fare un altro Jigsaw perché c’è solo un Tobin Bell e nessuno potrebbe apportare al personaggio quello che gli ha dato lui. Per questo volevo percorrere una strada completamente differente. Volevo un killer differente da Jigsaw in maniera tale da non dover fare paragoni. Sono persone diverse e, per questo devi cambiare tutto. E se scambi Jigsaw devi cambiare anche la bambola.