Darren Lynn Bousman non ha preso troppo bene il divieto di inserire Tobin Bell nel cast di Spiral – L’eredità di Saw.

Come raccontato a Screen Rant, il regista avrebbe voluto tantissimo sfruttare il personaggio:

Ero così incazz*to di non poter inserire Tobin in Spiral. Io e Tobin siamo grandi amici e uno dei più grandi obblighi durante la realizzazione di Spiral è stato renderlo un film a sé stante nel suo universo. Non volevano che Tobin fosse nel cast e a me è seccato tantissimo, perché ero così emozionato di poter lavorare con lui dopo tanti anni di lontananza dalla saga di Saw.