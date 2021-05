In attesa del weekend del Memorial Day, storicamente ricchissimo al box-office americano, è stato un weekend tranquillo al botteghino conancora saldamente al primo posto. Senza nuove uscite di rilievo, il film è rimasto in testa alla classifica perdendo solo il 48% rispetto a una settimana fa (solitamente gli horror hanno cali più drastici nel loro secondo weekend), incassando 4.5 milioni di dollari in 2.991 cinema e salendo così a 15.8 milioni di dollari. In tutto il mondo, il film ha raccolto altri 2.6 milioni di dollari portandosi così a 22.5 milioni complessivi (e conducendo così il franchise di Saw ufficialmente sopra il miliardo di dollari in incassi globali).

Seconda posizione per Wrath of Man, con 2.9 milioni di dollari e un’ottima tenuta (perde solo il 20%). In totale la pellicola di Guy Ritchie ha raccolto 18.8 milioni di dollari. Segue Those Who Wish Me Dead, con 1.8 milioni di dollari e 5.5 milioni complessivi, mentre sale al quarto posto Raya e l’ultimo Drago, con 1.6 milioni di dollari (in pari con una settimana fa) e 48 milioni complessivi. Sorprende la tenuta di Godzilla vs. Kong che, forte del fatto che ormai da qualche settimana il film non è più disponibile in streaming “libero” su HBO Max: con altri 1.4 milioni di dollari, raggiunge così i 95 milioni complessivi, che diventano 432 in tutto il mondo.

Al sesto posto troviamo Demon Slayer, con 1.3 milioni di dollari e 44.9 milioni complessivi, mentre rimane al settimo posto Mortal Kombat, che incassa 935mila dollari e sale a 41.2 milioni complessivi. Chiudono la classifica Scoob!, Dream Horse e Finding You.

INCASSI USA 21/23 MAGGIO 2021

SPIRAL – $4,550,000 / $15,827,700 WRATH OF MAN – $2,934,800 / $18,808,832 THOSE WHO WISH ME DEAD – $1,835,000 / $5,536,657 RAYA E L’ULTIMO DRAGO – $1,662,000 / $48,301,545 GODZILLA VS KONG – $1,435,000 / $96,910,216 DEMON SLAYER: MUGEN TRAIN – $1,330,000 / $44,900,000 MORTAL KOMBAT – $935,000 / $41,239,383 SCOOB! – $850,000 / $850,000 DREAM HORSE – $844,279 / $844,279 FINDING YOU – $670,330 / $1,905,826

FAST & FURIOUS 9 GUIDA IL BOX-OFFICE NEL RESTO DEL MONDO

Partenza davvero incoraggiante per Fast & Furious 9, che è riuscito nell’intento di stabilire il record d’esordio di un film Hollywoodiano durante la pandemia: il blockbuster infatti ha raccolto ben 162.4 milioni di dollari in soli 8 territori da mercoledì a domenica. In Cina ha incassato ben 135 milioni in tre giorni, di cui 59.1 nel solo primo giorno (il quinto miglior giorno d’esordio di sempre). IMAX ha registrato ben 12.4 milioni di dollari in incassi, il terzo miglior weekend per la catena in Cina. Ricordiamo che Fast & Furious 8 esordì con ben 184.9 milioni in Cina nel 2017. Con questo lancio, il franchise di Fast & Furious ha ufficialmente superato i 6 miliardi di dollari in incassi globali.

Il box-office del film nel resto del mondo: 9.9 milioni in Corea del Sud, 6.2 milioni in Medio Oriente, 2.4 milioni a Hong Kong.

Ricordiamo che in Italia Fast & Furious 9 uscirà ad agosto.

Fonte: BOM