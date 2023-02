Gli spiriti dell’isola: morto a 57 anni il co-produttore James Flynn

Arriva dall’Irish Times la notizia della morte di James Flynn, il co-produttore de Gli spiriti dell’isola, l’acclamata nuova pellicola scritta e diretta da Martin McDonagh.

James Flynn, che aveva 57 anni, è morto pacificamente sabato mattina circondato dall’affetto della moglie Juanita Wilson e dei figli Alex e Anna. Flynn aveva mosso i primi passi nel settore lavorando con John Boorman presso la sua Merlin Film e, col passare del tempo, è poi divenuto uno dei produttori più affermati dell’industria irlandese dell’intrattenimento con più di 70 crediti al suo attivo. Ha lavorato a pellicole come Le ceneri di Angela, Il regno del fuoco, Veronica Guerin, P.S. I love you, The secret of Kells e a serie TV come I Tudors e Vikings.

Insieme a Come per disincanto, Gli spiriti dell’isola, che lo ricordiamo ha ricevuto ben nove nomination agli Oscar, è stato l’ultimo lungometraggio a cui ha lavorato.

FONTE: Irish Times