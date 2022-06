Spy Kids: Gina Rodriguez e Zachary Levi protagonisti del nuovo film Netflix

Dopo We Can Be Heroes, Robert Rodriguez è pronto a dirigere il suo nuovo progetto per Netflix, Spy Kids.

Il regista ha trovato i protagonisti del film che sarà anche scritto e da lui prodotto. Come riporta Deadline, si tratta di Gina Rodriguez, Zachary Levi, Everly Carganilla e l’esordiente Connor Esterson che si presenteranno al pubblico come una nuova famiglia di spie dopo quella composta da Carla Gugino e Antonio Banderas.

Spyglass, proprietaria dei diritti del franchise, si occuperà della produzione esecutiva attraverso Gary Barber e Peter Oillataguerre, mentre Skydance svilupperà e produrrà il film.

Uscito nel 2001, Spy Kids ha rappresentato una svolta nella carriera di Rodriguez, noto prima di allora soprattutto per film per un pubblico adulto come Dal tramonto all’alba.