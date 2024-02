Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment hanno annunciato l’uscita al cinema di Spy x Family Code: White, prima avventura originale del celebre franchise ad arrivare in sala a partire dal 24 aprile.

Il film, distribuito da Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment in tutto il mondo, sarà disponibile sia in giapponese con sottotitoli in italiano che doppiato in italiano.

Spy x Family Code: White è il primo capitolo cinematografico della popolare serie anime, con una storia originale e indipendente che vede protagonisti l’agente segreto <Twilight>, la sua letale moglie assassina Yor e la loro figlia adottiva telepatica Anya in una missione completamente nuova. Basata sull’acclamato manga, nominato ai premi Harvey e Eisner, scritto e illustrato da Tatsuya Endo, la serie televisiva Spy x Family ha debuttato originariamente il 9 aprile 2022 ed è stata rapidamente accolta dai fan di tutto il mondo. Le prime due stagioni sono disponibili su Crunchyroll.

A dirigere il film Takashi Katagiri, su sceneggiatura di Ichiro Ohkouchi e storia originale di Tatsuya Endo. Alla produzione WIT STUDIO x CloverWorks.

Spy x Family Code: White, la trama

Lui è una spia. Lei è un’assassina. Insieme, Loid e Yor tengono riservata la loro doppia vita, fingendo di essere una famiglia perfetta. Tuttavia, la loro figlia adottiva Anya, una telepate, conosce a loro insaputa gli eccitanti segreti di entrambi. Con la scusa di portare la famiglia a fare un weekend di vacanza invernale, il tentativo di Loid di fare progressi nella sua attuale missione Operazione Strix si rivela difficile quando Anya viene erroneamente coinvolta e scatena eventi che minacciano la pace nel mondo!

Spy x Family Code: White, il poster

Seguiteci anche su TikTok!

Classifiche consigliate