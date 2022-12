Sr.: Robert Downey Jr parla del rapporto col padre durante le riprese e dei temi affrontati nel film

Da qualche giorno è disponibile su Netflix Sr. (LEGGI LA RECENSIONE), documentario prodotto da Robert Downey Jr. su suo padre, regista indipendente.

In una lunga intervista con Deadline, l’attore ha avuto modo di parlare diffusamente del film e della relazione con il genitore. Vi riportiamo le curiosità più interessanti che sono emerse.

La lavorazione del film inizia quando al padre viene diagnosticato il morbo di Parkinson. Downey Jr. racconta il suo rapporto col genitore durante le riprese:

Tutto è un rischio calcolato e questo aveva molti elementi scivolosi: uno era il declino della sua salute, l’altro il suo disinteresse per quello che Chris Smith [regista del film] e io pensavamo di fare. E il suo crescente interesse nell’arruolare Kevin Ford [co-produttore] per intervenire sul lato “non sequitur” delle cose e abbracciare in qualche modo l’informe, pur sapendo quale fosse la nostra intenzione per tutto il tempo.

Papà è venuto negli Hamptons tre volte in tre anni, e la terza volta non abbiamo filmato molto perché non era davvero in forma – non sarebbe stato rispettoso. C’è qualche frammento in cui gli do da mangiare il gelato ed è stato girato tutto con l’iPhone di Susan [Downey, sua moglie e produttrice], perché lei lo ha ripreso nella modalità “mosca sul muro”. In pratica, da subito ho capito che non ci avrebbe reso facile l’esecuzione del nostro piano creativo. Credo che, in un certo senso, gli ostacoli che ha inconsciamente posto fossero dovuti al fatto che nessuno vuole il video riepilogativo della propria vita anche se si è anziani. Perché, sapete, quando si dice che non è finita finché non è finita, nessuno vuole sapere quando è finita. Gli ho anche detto, in diversi momenti in cui avevamo bisogno di un po’ di umorismo macabro: “Papà, il terzo atto non funziona finché non tiri le cuoia”, e lui mi ha risposto: “Ehi, non mettermi fretta. Sto lavorando qui”.