Stanley Tucci non è nuovo a interpretare la parte di personaggi omosessuali: l’ha fatto ne Il diavolo veste Prada (2006) e ancora in Supernova (2020) accanto a Colin Firth, ed entrambe le performance hanno ottenuto il plauso della critica.

Non sorprendono quindi le sue parole in una recente intervista per BBC Radio 4 a proposito degli attori eterosessuali che interpretano persone (o personaggi) gay.

Ovviamente penso che vada bene. Sono sempre molto lusingato quando degli uomini gay vengono da me e mi parlano di Il diavolo veste Prada o di Supernova, e dicono che “era così bello”, “l’hai interpretato nel modo giusto”. Perché spesso non è fatto nel modo giusto. Un attore è un attore, è previsto che interpreti persone diverse. Questo è il punto di tutto.

La risposta per Stanley Tucci quindi è sì, un attore eterosessuale può rivestire il ruolo di qualcuno gay. L’importante è che sia fatto “nel modo giusto”, senza caricature o stereotipi.

Fonte: Variety

