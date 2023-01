Star Trek 4: Sofia Butella amerebbe tornare a interpretare l’aliena Jaylah

La possibilità che un quarto capitolo del franchise di Star Trek 4 venga mai realizzato rimane ancora incerta, ma c’è chi parteciperebbe molto volentieri: Sofia Butella. L’attrice ha fatto il suo debutto in Star Trek Beyond nei panni dell’aliena Jaylah e ora, ospite del Steel City Con, ha espresso il suo desiderio di tornare a interpretare il personaggio. Ecco le sue parole:

Mi piacerebbe vederla evolvere con tutti gli uomini e con tutti [gli altri]. Mi piacerebbe tornare da lei. Le voglio molto bene. Mi è piaciuta molto quell’esperienza. Lo farei al volo. Non so se faranno un quarto film. Ne sento parlare in continuazione, ma non so cosa stia succedendo.