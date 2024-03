Star Trek Generazioni è il settimo lungometraggio del franchise concepito per il cinema e, soprattutto, l’unico in cui troviamo il cast della prima serie televisiva con William Shatner, James Doohan e Walter Koenig e quello della successiva serie Star Trek: The Next Generation fra cui, naturalmente, Patrick Stewart.

La pellicola è molto famosa anche perché è quella dove il Capitano Kirk di William Shatner muore fra le braccia del Picard di Patrick Stewart. Trovate la scena anche qua sotto.

Ebbene, nonostante si tratti di un momento a dir poco iconico e memorabile, William Shatner ha ammesso di non essere del tutto soddisfatto della maniera in cui ha pronunciato le ultime parole del suo personaggio in Star Trek Generazioni tanto che, se fosse possibile farlo, la rifarebbe.

La cosa che un attore può aggiungere a una parola scritta è l’interpretazione di come viene detta la parola in questione. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Può essere detto in modi diversi. Se lo sceneggiatore ha scritto Ti amo, e l’attore prende queste parole trasformandole in qualcosa di completamente inaspettato, è una grande cosa. A quel punto il regista o si arrabbia o va avanti. In questo caso, ho pensato a Kirk come a qualcuno di così coraggioso che quando affrontava nella vita cose che non conosceva, come l’inusuale, il bizzarro, le varie entità pensate dagli autori, o, come in questo caso, quando affrontava la morte, lo avrebbe fatto con un senso di avventura. “Oh, cosa succederà ora?”. Quindi ho improvvisato “Oh mio”. E volevo che quel “Oh mio” in un posto a metà fra il timore e il guardare avanti all’avventura. Volevo che fosse ovvio per lo spettatore capire questa sua predisposizione. Ma non ci sono mai riuscito del tutto. Non ho mai colto appieno quella sfumatura che stavo cercando. C’erano un altro paio di versioni alternative di quella scena, ma non hanno mai capito quello che stavo facendo.