La Paramount Pictures ha messo in sviluppo un nuovo film di– per l’ennesima volta. Secondo Deadline , la major (che ha appena lanciato la piattaforma streaming Paramount+) ha ingaggiato Kalinda Vazquez per scrivere la sceneggiatura di una nuova pellicola della saga prodotta dalla Bad Robot di J.J. Abrams.

La Vazques (il cui nome origina proprio da un personaggio della serie originale di Star Trek) è tra gli sceneggiatori della serie tv Star Trek: Discovery, giunta alla terza stagione e da poco rinnovata per una quarta, ed è anche tra i produttori esecutivi di Fear the Walking Dead. Nulla sappiamo di più sul progetto in cui è stata coinvolta, ma è difficile che Abrams torni alla regia dopo aver diretto i primi due film della trilogia reboot. Va sottolineato che per ora il progetto è puramente una “proposta”, che la Paramount ha acquistato automaticamente secondo un contratto che ha con la sceneggiatrice.

Ricordiamo che nel 2017 Quentin Tarantino aveva iniziato a sviluppare con la Bad Robot un film scritto da Mark L. Smith con l’idea di dirigerlo, ma il progetto non è mai partito. Nell’agosto del 2020, quando Emma Watts ha preso le redini della Paramount, è arrivato invece lo stop al film scritto e diretto da Noah Hawley, che ha iniziato a riscrivere da zero la sceneggiatura.

Vi terremo aggiornati!