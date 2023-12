Star Trek – la nemesi non viene ricordato come un film della saga particolarmente incisivo da parte dello storico interprete di Picard, Sir Patrick Stewart, ma, al netto di questo, ha comunque avuto dei momenti emotivamente carichi per lui, fra la morte di Data (Brent Spiner) e l’addio alla USS Enterprise-E da parte del Caitanon Will Riker (Jonathan Frakes) dopo il matrimonio con Deanna Troi (Marina Sirtis).

E proprio durante la lavorazione di questa scena di Star Trek – la nemesi, Patrick Stewart ha avuto un vero e proprio crollo emotivo.

Racconta infatti l’acclamato attore nel libro The Fifty-Year Mission: The Next 25 Years:

Posso raccontare che alla fine del film mi ritrovo a dire addio a Riker e mi sono ritrovato completamente coinvolto nel momento. Ho ceduto. Dal nulla, le mie emozioni mi hanno sopraffatto. Sono collassato tra le braccia di Jonathan e mi sono sentito davvero stupido. L’intero equipaggio mi guardava piangere e poi ha iniziato a bisbigliare “Cosa sta succedendo? Ha bevuto qualcosa?”. Ma in quel momento, tutto si è concretizzato: parlo dei sentimenti che provavo per queste persone nel corso degli anni. Dire addio era assolutamente terrificante, un’agonia per me.

FONTE: Screen Rant

