Nel suo libro di memorie intitolato “Making It So” Patrick Stewart ha ricordato non solo l’esperienza lavorativa avuta con William Shatner per Generazioni, il film di Star Trek del 1994, ma anche per Primo contatto, diretto da Jonathan Frakes.

L’attore ha raccontato un aneddoto sulla battuta pronunciata in una scena, in cui il suo personaggio diceva che era giunto il momento di “di dire basta e impedirgli di andare oltre” dopo esser scesi a troppi compromessi:

Questa scena mostra Jean-Luc nel suo momento più vulnerabile, la rabbia, la frustrazione che diventa furia. Viste tutte queste emozioni e la forza di Alfre [Woodard, con lui in scena], urlavo le parole: “The line must be drawn here!” [Li dobbiamo fermare qui], era come veleno: “The line must be drawn h’yah!”

Eravamo tutti soddisfatti dopo aver girato la scena, ma Jonathan aveva già capito che la mia pronuncia eccentrica avrebbe lasciato discutere. Ha iniziato a ripetere “The line must be drawn h’yah!” con il mio tono di voce in ogni tipo di situazione. Perciò è diventata a suo modo iconica, spesso citata e oggetto di parodie. Non può che farmi piacere.