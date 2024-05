Qualche settimana fa, in occasione della CinemaCon di Las Vegas, la Paramount aveva annunciato un nuovo film di Star Trek che sarebbe entrato in produzione in autunno.

È stato poi svelato che si sarebbe trattato di una storia delle origini diretta Toby Haynes, regista televisivo inglese noto per aver lavorato a serie quali Doctor Who, Sherlock e Andor e scritta Seth Grahame-Smith, che aveva collaborato a Star Trek Beyond.

Oggi grazie a Variety scopriamo che a bordo del progetto sta per arrivare Simon Kinberg, noto produttore e sceneggiatore dei film di X-Men nonché regista di Dark Phoenix. Kinberg è al momento in trattative per produrre il nuovo film di Star Trek che fungerà da prequel della linea temporale principale dell’universo di Star Trek, e non quella Kelvin esplorata dai film di J.J. Abrams.

Abrams, comunque, figurerà come produttore del progetto accanto a Kinberg, mentre nel frattempo resta in sviluppo un altro film – quello conclusivo sulla linea temporale Kelvin – con il cast guidato da Chris Pine.

