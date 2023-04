Oggi, alla Star Wars Celebration, Hasbro ha presentato tutti i nuovi prodotti collegati alla popolare saga e non solo: in aggiunta alle proposte di Guerre Stellari, sono state svelate anche quelle collegate a Indiana Jones.

A seguire tutti i dettagli e le foto!

STAR WARS CELEBRATION 2023 I PRODOTTI ANNUNCIATI NEL SECONDO GIORNO DELL’EVENTO CHE CELEBRA L’ICONICA SAGA

8 aprile 2023 – Secondo giorno per la Star Wars Celebration Europe, l’attesissimo evento che riunisce i fan di Star Wars™ provenienti da tutto il mondo nella speciale cornice dell’ExCel di Londra. L’appuntamento, in programma dal 7 al 10 aprile, è l’occasione perfetta per celebrare il fenomeno culturale Star Wars, mettere in connessione i fan e scoprire in anteprima le novità e i prodotti dedicati alla galassia di Star Wars.

I NUOVI prodotti annunciati durante l’evento includono un’ampia gamma di giochi, Action Figure, abbigliamento, articoli da collezione e altro ancora, ispirati ai film, le serie, i libri e i fumetti di Star Wars. I nuovi prodotti celebrano i personaggi più iconici dell’universo di Star Wars e includono anche articoli celebrativi per il 40esimo anniversario di uno dei capitoli più amati della saga, Star Wars: il Ritorno dello Jedi. Inoltre, sono stati presentati nuovi prodotti, tra cui action figure e diorami, dedicati all’amato franchise di Indiana Jones.

Chopper Star Wars Animatronic di Hasbro

Questo droide Chopper Animatronic in arrivo da una galassia lontana, lontana è pronto ad entrare nelle collezioni dei fan di Star Wars. Questa edizione Animatronic da 19 cm del simpatico droide presenta design e decorazioni fedeli all’originale. Questo droide spiritoso può riprodurre oltre 40 combinazioni di azioni e suoni tipici del personaggio che si attivano premendo il pulsante sull’arto di Chopper o quando il droide sente dei suoni. Questo giocattolo interattivo, infatti, risponde ai suoni circostanti come il battito delle mani, frasi o musica. A ogni suono il droide risponderà in modo diverso!

Casco elettronico Clone Trooper Ashoka Star Wars: The Black Series di Hasbro

I fan e i collezionisti di Star Wars potranno rivivere le epiche battaglie e missioni della saga spaziale con questo casco elettronico dei Clone Trooper ispirato al film Star Wars: La Guerra dei Cloni. Il casco presenta decorazioni premium, dettagli realistici, design ispirato all’originale e la funzione di distorsione elettronica della voce, che permetterà ai fan di parlare proprio come un Clone Trooper.

Luke Skywalker (Cavaliere Jedi) Star Wars: The Black Series di Hasbro

Questa riproduzione di Luke Skywalker (Cavaliere Jedi) della serie Star Wars: The Black Series celebra il 40esimo anniversario di Star Wars: il Ritorno dello Jedi. Questa Figure premium alta 15 cm circa presenta design fedele al film e packaging classico. I fan potranno aggiungere alle collezioni di Star Wars questo personaggio con dettagli premium, molteplici punti di articolazione e la spada laser. Include il personaggio e 2 accessori.

RD-2D Star Wars: The Black Series di Hasbro

Questa riproduzione di R2-D2 della serie Star Wars: The Black Series celebra il 40esimo anniversario di Star Wars: il Ritorno dello Jedi. Questa Figure premium alta 15 cm circa presenta design fedele al film e packaging classico. I fan potranno aggiungere alle collezioni di Star Wars questo personaggio con dettagli premium, molteplici punti di articolazione e gli accessori tipici del personaggio, come il periscopio, l’antenna e i dettagli sugli arti. Include il personaggio e 6 accessori.

Darth Vader Star Wars: The Black Series di Hasbro

Questa riproduzione di Darth Vader della serie Star Wars: The Black Series celebra il 40esimo anniversario di Star Wars: il Ritorno dello Jedi. Questa Figure premium alta 15 cm circa presenta design fedele al film e packaging classico. I fan potranno aggiungere alle collezioni di Star Wars questo personaggio con dettagli premium, molteplici punti di articolazione e gli accessori tipici del personaggio, come la spada laser. Include il personaggio e 4 accessori.

Cad Bane Star Wars: The Black Series di Hasbro

I fan e I collezionisti di Star Wars potranno immaginare le scene della galassia di Star Wars con questa Figure di Cad Bane da 15 cm della serie Star Wars: The Black Series, ispirata al personaggio della serie Star Wars: The Book of Boba Fett. I fan potranno esporre questa Figure completamente snodabile con dettagli premium e molteplici punti di articolazione. Include il personaggio e 2 accessori.

Spiriti della Forza Star Wars The Black Series di Hasbro

Questo set da 3 personaggi della serie Star Wars: The Black Series celebra il 40esimo anniversario di Star Wars: il Ritorno dello Jedi. Alte 15 cm circa, le Figure sono ispirate a un momento iconico del film, quando Luke Skywalker entra in contatto con gli Spiriti della Forza che lo hanno forgiato: Anakin, Obi-Wan e Yoda. I fan potranno aggiungere alle collezioni di Star Wars questi personaggi con dettagli premium e molteplici punti di articolazione.

Jabba The Hutt & Salacious B. Crumb Star Wars The Black Series di Hasbro

Jabba The Hutt è uno dei più temibili gangster della galassia e ha influenze sia tra i potenti che nel mondo criminale. Questo set da due personaggi della serie Star Wars: The Black Series celebra il 40esimo anniversario di Star Wars: il Ritorno dello Jedi. Le Figure presentano design fedele al film e packaging classico. I fan potranno aggiungere alle collezioni di Star Wars questi personaggi con dettagli premium e molteplici punti di articolazione. Include 2 personaggi e la pipa di Jabba.

Guardia Reale dell’Imperatore Star Wars: The Black Series di Hasbro

Questa riproduzione della Guardia Reale dell’Imperatore della serie Star Wars: The Black Series celebra il 40esimo anniversario di Star Wars: il Ritorno dello Jedi. Questa Figure premium alta 15 cm circa presenta design fedele al film e packaging classico. I fan potranno aggiungere alle collezioni di Star Wars questo personaggio con dettagli premium, molteplici punti di articolazione e la sua tipica lancia. Include il personaggio e 2 accessori.

Starfighter N1 del Mandaloriano Star Wars: The Vintage Collection di Hasbro

Questo Starfighter N1 Naboo dell’era della Repubblica è stato minuziosamente modificato per diventare un veicolo unico nel suo genere per il Mandaloriano e il piccolo Grogu. I fan possono celebrare l’epica saga spaziale proveniente da una galassia lontana, lontana con questo pezzo esclusivo da 9,5 cm circa. Il set è caratterizzato da design e dettagli di qualità e include il veicolo, la Figure del Mandaloriano altamente articolata, la Figure di Grogu e packaging ispirato alla confezione e al marchio originali Kenner. Inclusi 2 supporti e 5 accessori.

Black Krrsantan Star Wars: The Vintage Collection di Hasbro

Ex gladiatore diventato un letale cacciatore di taglie, Black Krssantan è un imponente Wookiee dalla pelliccia nera che si è fatto largo nel mondo criminale grazie al suo aspetto minaccioso e alla sua forza. I fan possono celebrare l’universo di Star Wars con questa figura esclusiva di circa 9,5 cm. Caratterizzata da dettagli esclusivi, questa Figure di Black Krrsantan è ispirata all’apparizione del personaggio in Star Wars: The Book of Boba Fett e presenta un packaging ispirato all’originale di Kenner. Include la Figure e 9 accessori.

Abitanti della corte di Jabba Star Wars: Vintage Collection di Hasbro

Protetto dalle guardie Skiff, il palazzo di Jabba the Hutt è abitato da membri della corte, scagnozzi e criminali della galassia che cercano di ottenere il favore del signore del crimine. I fan possono celebrare la saga spaziale di Star Wars e il 40° anniversario di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi con queste preziose Figure da 9,5 cm. Le Figure sono caratterizzate da dettagli premium sia per il prodotto che per la confezione, entrambi ispirati alla linea originale Kenner. Include 4 figure e 5 accessori.

Nien Nunb Star Wars: Vintage Collection di Hasbro

Nativo di Sullust, Nien Nunb è un contrabbandiere che nella sua lunga carriera ha combattuto sia per l’Alleanza Ribelle che per la Resistenza. I fan possono celebrare la saga spaziale di Star Wars e il 40° anniversario di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi con questa Figure da 9,5 cm. Questa Figure è caratterizzata da dettagli e design premium e decorazioni di alto livello ispirate alla linea originale Kenner. Include la Figure e 2 accessori.

Moff Jerjerrod Star Wars: Vintage Collection di Hasbro

Il freddo tecnocrate Tiaan Jerjerrod era il responsabile della costruzione della seconda Morte Nera su Endor. I fan possono celebrare la saga spaziale di Star Wars e il 40° anniversario di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi con questa preziosa Figure di circa 9,5 cm. La Figure e il suo packaging presentano dettagli premium e decorazioni di alto livello ispirate alla linea originale Kenner. Include la Figure e 1 accessorio.

Monopoly Star Wars: il Ritorno dello Jedi di Hasbro

Con il Monopoly Star Wars: il Ritorno dello Jedi i fan potranno viaggiare tra Tatooine, Dagobah, Endor e la Seconda Morte Nera! I giocatori devono assicurarsi più stazioni, trasporti e droidi possibili, prendendo parte all’epica battaglia contro l’Impero. Più proprietà i giocatori conquisteranno, più crediti potranno accumulare. Potranno anche usare i veicoli Speeder e X-Wings per rafforzare la propria posizione. Ma attenzione a Darth Vader e all’Imperatore!

