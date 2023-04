Alla Star Wars Celebration sono stati presentati anche i nuovi prodotti su licenza dedicati alla popolare saga.

Qua sotto potete trovare tutte le informazioni e le foto ufficiali!

STAR WARS CELEBRATION 2023 SVELATE LE NUOVE COLLEZIONI NEL PRIMO GIORNO DELL’EVENTO DEDICATO ALLA CELEBRE SAGA

I fan di Star Wars™ provenienti da tutto il mondo si riuniscono nella speciale cornice dell’ExCel di Londra per assistere a un’esperienza davvero unica: la Star Wars Celebration Europe. L’evento, in programma dal 7 al 10 aprile, è l’occasione perfetta per celebrare il fenomeno culturale Star Wars, mettere in connessione i fan e scoprire in anteprima le novità e i prodotti dedicati alla galassia di Star Wars. I NUOVI prodotti annunciati durante l’evento includono un’ampia gamma di giochi, Action Figure, abbigliamento, articoli da collezione e altro ancora, ispirati ai film, le serie, i libri e i fumetti di Star Wars. I nuovi prodotti celebrano i personaggi più iconici dell’universo di Star Wars e includono anche articoli celebrativi per il 40esimo anniversario di uno dei capitoli più amati della saga, Star Wars: il Ritorno dello Jedi.

LEGO Star Wars: i nuovi set

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

























































Diamond Select

Diamond Select Star Wars

Diamond Select Star Wars

Diamond Select Star Wars

Diamond Select Star Wars

Diamond Select Star Wars

Diamond Select Star Wars

Diamond Select Star Wars

Diamond Select Star Wars

Diamond Select Star Wars

Diamond Select Star Wars



















Rubie’s

Rubie's Star Wars

Rubie's Star Wars

Rubie's Star Wars





Star Wars Celebration 2023: dove seguire tutti gli aggiornamenti

L’hashtag ufficiale con cui seguire tutti gli aggiornamenti dalla Star Wars Celebration Europe è, ovviamente, #SWCE, ma anche il più tradizionale #StarWarsCelebration.

Vi consigliamo anche di seguire i canali Instagram di BadTaste e dei due Andrea, presenti alla Celebration:

Inoltre, da qualche tempo BadTaste.it è anche presente su TikTok: seguite il nostro canale per gli aggiornamenti dalla Celebration!

Classifiche consigliate