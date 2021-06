A inizio anno abbiamo scoperto che loprodotto da Kevin Feige sarebbe stato sceneggiato da, autore dello script dinonché produttore esecutivo e capo del dipartimento scrittura di, la serie TV dei Marvel Studios conche debutterà in streaming tra pochi giorni su Disney+.

In un’intervista con Vanity Fair, Waldron ha parlato per la prima volta del progetto definendolo “un sogno che si avvera“:

Li avete sentiti i miei punti di riferimento: Star Wars! Indiana Jones! [Kathleen Kennedy] è dietro tantissimi dei miei film preferiti. […] Sono cresciuto amando il wrestling, forse più di Star Wars, mentre il mio amore per la Marvel è scaturito dai film.

A proposito del coinvolgimento di Waldron ha parlato il collega Dan Harmon, che ha collaborato con lui a tre serie diverse:

Star Wars è un progetto ostico perché se rendi felice un tipo di nerd, automaticamente fai il dito medio a un tipo di nerd adiacente. Se la prendi troppo seriamente, sbagli. Se non lo prendi troppo seriamente, sbagli ancora di più. C’è bisogno di tutta quella gioia del più grande franchise di tutti i tempi unita a un po’ di spavalderia. Credo davvero che Waldron sia capace, ma non è scontato che lo sia anche per tutta la macchina produttiva alla base di tutto.

Allo stato attuale, non si conoscono ulteriori dettagli sullo stato di sviluppo del film e sull’eventuale periodo di uscita. L’unico film del franchise ad avere una data di debutto in sala è Star Wars: Rogue Squadron, previsto per il dicembre del 2023. La pellicola verrà diretta dalla regista di Wonder Woman, e relativo seguito, Patty Jenkins: non sarà un adattamento letterale di un videogame o di un fumetto di Rogue Squadron, ma, chiaramente, si tratterà di una storia originale fortemente influenzata da questi materiali.